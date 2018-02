Deel dit artikel:











Lichaam gevonden bij zoektocht naar vermiste Orlando Zoektocht in Den Haag Ypenburg - Foto: MediaTV

Duikers hebben maandagavond in de Haagse wijk Ypenburg een stoffelijk overschot uit het water gehaald. Ze deden dat in de buurt van de Böttgerwater, waar de vermiste Orlando Boldewijn (17) uit Rotterdam voor het laatst gezien is.

Rond 20:00 haalden de duikers een lichaam in een witte zak uit het water. De politie moet het stoffelijk overschot nog identificeren. Orlando had op 18 februari een internetdate met een man in Den Haag. Die zegt dat hij de jongen rond 20:00 uur had afgezet op de Böttgerwater in Ypenburg. Op die plek zijn duikers maandag het water ingegaan.