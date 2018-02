Partijen komen op voor hun bedreigde Kamerleden met Turkse roots

VVD, SP en GroenLinks komen in een verklaring op voor hun Kamerleden die zijn aangevallen in Turkse media. De vijf parlementariërs, onder wie één uit Rotterdam, worden beschuldigd van verraad aan Turkije omdat ze vóór de erkenning van de Armeense genocide hebben gestemd.

De Kamerleden hebben een Turkse achtergrond. Fractieleiders Dijkhoff (VVD), Marijnissen (SP) en Klaver (GroenLinks) noemen de kritiek uit Turkije onacceptabel. Ze zeggen vierkant achter hun Kamerleden te staan: "Deze mensen zetten zich dagelijks in voor de Nederlandse democratie. Daar hebben ze een eed voor afgelegd. Hun afkomst is daarbij niet van belang."