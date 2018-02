Deel dit artikel:











Gevonden lichaam is van de 17-jarige Orlando Foto: MediaTV Poster op de Nieuwe Binnenweg

Het stoffelijk overschot dat maandagavond is gevonden in de Haagse wijk Ypenburg is van de vermiste Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Dat heeft de politie bevestigd.

Duikers haalden rond 20:00 uur een witte zak boven water. Daarin zat het stoffelijk overschot. ​ Orlando werd voor het laatst gezien op zondagavond 18 februari. Hij had een internetdate met een man in Den Haag. Die zegt dat hij de jongen rond 20:00 uur had afgezet op de Böttgerwater in Ypenburg. Op die plek zijn duikers maandag het water ingegaan. Eerder op de dag waren tientallen tips binnengekomen over de zaak. De politie hield ernstig rekening met een misdrijf. Volgens zijn familie en vrienden paste het niet in Orlando's patroon om lang niets van zich te laten horen. Ook het laatste sms'je dat hij verstuurde naar zijn moeder zag er niet uit zoals Orlando normaal typte. Het duikteam ging in de singel van de Haagse wijk Ypenburg op zoek naar sporen met apparatuur waarmee ze ook in het donker konden zien. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van de dood van Orlando.