Maastunnel even in twee richtingen afgesloten Maastunnel in Rotterdam afgesloten voor autoverkeer

De Maastunnel in Rotterdam wordt in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw volledig afgesloten. Dat betekent dat ook de buis van zuid naar noord dicht is.

Automobilisten moeten tussen 00:30 uur en 06:00 uur omrijden. De fiets- en voetgangerstunnel blijft wel open. In de tunnelbuizen worden de verkeerssystemen vervangen. Er komen onder meer nieuwe camera's, matrixborden en omroepinstallaties.