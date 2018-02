Van boerenerf naar schaatsbaan in Numansdorp

Wat doe je als je een zoon hebt die dol is op schaatsen, maar het bij de schaatsbanen in de regio nog kwakkelen is? Akkerbouwer Jan Boer uit Numansdorp vond een oplossing: hij zette zijn erf onder water en creëerde een privé-ijsbaan.

Normaal liggen hier de suikerbieten, maar die zijn weg en dus hebben we de ruimte niet meer nodig", legt vader Boer uit. "We hebben zaterdag de pompen aangezet en zondag was het al dichtgevroren."

Eerste rondjes

Zoon Brian kon maandagmiddag de eerste rondjes op het schaatserf doen. "Het ijs is goed, soms wel een beetje hobbelig", aldus de jonge ijsmeester. Schaatsen voor je eigen deur is volgens hem echt "heerlijk!"

Brian is een shorttracktalent. Hij traint meerdere keren per week in Dordrecht. "Maar elke dag kunnen schaatsen is natuurlijk nog beter!"

De ijsbaan in Numansdorp ligt op steenworp afstand van de boerderij, maar daar zijn ze zeker nog niet zover dat er geschaatst kan worden. Jan lachend: "Maar we zijn wel echt een privébaan, hoor! Al verwacht ik wel aardig wat vriendjes en vriendinnetjes van Brian morgen!"