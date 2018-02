Dun ijs kost dieren het leven

Een jong katje en twee schapen zijn maandag door het ijs gezakt en overleden. Het lukte de toegesnelde hulpdiensten niet meer de dieren te redden.

In Vlaardingen zakte maandagmiddag een jonge kat door het ijs. De dierenambulance seinde de brandweer in. Die schoot te hulp, maar was te laat om het katje nog te redden.

In Numansdorp zakten twee schapen door het ijs. Ook daar kwam hulp te laat. Toen de politie kwam was een schaap was al verdronken, het andere overleed op de kant na een poging haar op te warmen.