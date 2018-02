Tientallen extra bedden voor daklozen vanwege de extreme kou

Bij de nachtopvang in Rotterdam zijn tientallen extra bedden voor daklozen neergezet vanwege de extreme kou. Ook kunnen mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats daar terecht voor een warme maaltijd en een warme douche.

Bij de opvang van het Leger des Heils in Rotterdam-Delfshaven is slapen nu dubbel zoveel daklozen binnen. "We laten nu iedereen binnen", zegt Mart Jongejan van het heilsleger. "Je bent ook bang dat mensen door de kou schade lijden. Daarom is het belangrijk om niemand buiten te laten."

Kees en Elena slapen doorgaans op straat, maar nu is het te koud. "Hier is het lekker warm", zegt Elena boven een bord warme soep. "Zeker goed om op te warmen en dat heb je ook wel nodig", vult Kees haar aan.

Op zoek naar buitenslapers

Elke avond zijn er ook veldwerkers in de stad actief die buitenslapers opzoeken en aansporen toch gebruik te maken van een bed in de nachtopvang. "Er zijn altijd mensen vorstbestendig, maar als we het niet vertrouwen, dan zorgen we dat ze toch naar binnen gaan", vertelt Mart Jongejan.

Bij de nachtopvang van het Leger des Heils in Rotterdam-Delfshaven zijn 33 extra bedden opgemaakt. "We kunnen snel schakelen. Normaal worden de bovenbedden (van de stapelbedden, red.) niet gebruikt. Met een deken en twee extra lakens heb je dan een extra slaapplek."

De kou sloopt je

In de nachtopvang slapen mannen en vrouwen gescheiden, en gaan ze vroeg onder de wol. "Die kou sloopt je en je bent echt moe van de hele dag op straat zwerven", zegt Kees.

Hij is blij dat hij samen met zijn vriendin terecht kan voor een bed in de nachtopvang. "We doen zo nog even rustig een bakkie koffie, roken een sjekkie, douchen en dan gaan we om 21 uur naar bed."

Dag en nacht open voor daklozen

De coördinator van de nachtopvang benadrukt dat met deze kou daklozen ook overdag niet naar buiten hoeven. "Overdag kan je naar de dagopvang. Sommige mensen weten dat niet maar dag en nacht kan je bij een opvang terecht. Absoluut", zegt Jongejan.

Deze boodschap is een opluchting voor Elena en Kees, want overdag zijn ze nog veel buiten of kloppen ze aan bij de Pauluskerk.

Deze week zijn ze verzekerd van een slaapplek. Daarna breekt de onzekerheid weer aan. "We hopen dat we een keer een dak boven ons hoofd vinden."