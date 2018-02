Grote brand in Groot-Ammers onder controle

Grote brand in een leegstaand gebouw aan het Schoonhovense Veer in Groot-Ammers. Foto: Niels van Hattem

De brand die dinsdagochtend woedde een leegstaand gebouw aan het Schoonhovense Veer in Groot-Ammers is onder controle. De brandweer had één woning in de buurt ontruimd en andere omwonenden waren zelf hun woningen uitgegaan. De bewoners werden opgevangen in de buurt. "Het dak is ingestort, de vloer is ingestort", vertelt brandweerman Marco Troost over de staat van het leegstaande pand. "Alle kozijnen zijn vervolgens weggebrand. Dan zie je dat de constructie gewoon instort."

"Het pand zoals je het nu ziet, is totaal vernietigd, helemaal afgebrand", vervolgt Troost. "Toen wij hier vannacht kwamen om 03:00 uur sloegen de vlammen eruit."

Instortingsgevaar

Nu de brand onder controle is, heeft de brandweer nog één vraag: "Hoe laten we het pand achter in verband met het instortingsgevaar. Dat gevaar is namelijk reëel."

Het gebouw staat aan de Lek en vlak naast het pand meert de veerdienst richting Schoonhoven aan. In verband met het instortingsgevaar is de veerdienst voorlopig gestremd. "De wagens en vrachtwagens veroorzaken teveel trillingen. We willen het risico dat de muur instort niet nemen."

Ook het verkeer over het Schoonhovenseveer en de Veersedijk zal nog 'wel even' hinder onder vinden van de brand, denkt de brandweer. De dijk is afgesloten en moet eerst begaanbaar gemaakt worden.

Hospice klaar voor gebruik

"Het pand stond leeg en zou een hospice worden", vertelt Troost. "Het is een heel triest verhaal. De eigenaar was net klaar met de werkzaamheden en ik hoop dat die man de boel weer kan oppakken."

De eigenaar woont naast het pand met zijn vrouw en kinderen. Zij zijn het gezin dat door de brandweer uit hun woning was gehaald.

Of het pand nog een hospice kan worden, is maar de vraag. Deskundigen gaan het pand bekijken en besluiten of sloop noodzakelijk is. "Wij gaan ervoor zorgen dat mensen geen twijfel hoeven te hebben over of het veilig is om langs het gebouw te rijden."

Er is geen asbest vrijgekomen, aldus de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.