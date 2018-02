Deel dit artikel:











Rotterdamse huizen meer waard: gemeentelijke heffingen hoger Foto: Robin Utrecht

Rotterdammers zijn het meest kwijt in onze regio aan de onroerendezaakbelasting (ozb). Per inwoners krijgt de gemeente 379 euro aan de ozb. De ozb per inwoner is in de regio het laagst in Hellevoetsluis met 131 euro.

De gemeentelijke heffingen stijgen gemiddeld dit jaar met bijna 2,5 procent. Dat heeft het CBS berekend op basis van de begrotingen van alle Nederlandse gemeenten. Rotterdam rekent nog steeds het meest voor de afvalstoffen- en reinigingsheffingen. De stijging van de gemeentelijke heffingen komt vooral door de hogere onroerendezaakbelasting (ozb). Die is hoger doordat huizen de laatste jaren in waarde zijn gestegen. Van de vier grote steden int Rotterdam de meeste ozb: 242 miljoen euro. Amsterdam staat met 167 miljoen op de tweede plek. Gemeente Rotterdam hoort bij de gemeenten die het meest verdienen per hoofd, maar Rotterdam is geen koploper. In de gemeente Eemsmond, in Noordoost-Groningen, krijgt de gemeente 744 euro per inwoner. Andere belastingen en heffingen

De afvalstoffen- en reinigingsheffingen dalen iets in alle gemeenten. Rotterdam verwacht 94 miljoen euro hiervoor te ontvangen, net iets minder dan de gemeente Amsterdam. De afvalstoffen- en reinigingsheffingen dalen iets in alle gemeenten. Rotterdam verwacht 94 miljoen euro hiervoor te ontvangen, net iets minder dan de gemeente Amsterdam. De oppositie in de Rotterdamse raad had eind 2017 nog kritiek op de hoge afvalstoffenheffing en de weinige afvalscheiding. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer is de afvalstoffenheffing ook na de lichte daling nog steeds de hoogste van Nederland. "De heffing is hoog omdat in Rotterdam weinig afval wordt gescheiden en de verwerking van het restafval hier juist duur is", zei Paul Hofstra, directeur van de Rekenkamer eerder. Hondenbelasting

Uit het onderzoek van het CBS blijkt ook dat steeds meer gemeenten de hondenbelasting schrappen. Zes op de tien gemeenten heft deze belasting nog. Rotterdam is één van de gemeenten die

Uit het onderzoek van het CBS blijkt ook dat steeds meer gemeenten de hondenbelasting schrappen. Zes op de tien gemeenten heft deze belasting nog. Rotterdam is één van de gemeenten die sinds dit jaar geen hondenbelasting meer ophaalt . Amsterdam stopte twee jaar geleden.