Politie over vondst Orlando: 'Vrienden en familie hebben de zaak versneld'

De 17-jarige Orlando Boldewijn verdween op zondag 18 februari en werd maandag 26 februari gevonden in het water in het Haagse Ypenburg

"We willen de familie en vrienden van Orlando Boldewijn bedanken", zegt een woordvoerder van de politie. "Door hun inzet, doordat zij de media opzochten en doordat het bericht zoveel gedeeld is, is de zaak in een stroomversnelling komen."

De 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam werd voor het laatst gezien op zondagavond 18 februari in Den Haag. Een dag later werd hij als vermist opgegeven. Maandag 26 februari is zijn lichaam rond 20:00 uur gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg.

Duizenden keren gedeeld

Enkele dagen na de vermissing zei de politie de vermissing serieus te nemen, maar nog niet uit te gaan van een misdrijf. Klasgenoten van Boldewijn deelden die dag honderden flyers uit om aandacht te vragen voor zijn vermissing.

Berichten op sociale media werden duizenden keren gedeeld. Deze aandacht voor de vermiste Rotterdammer heeft volgens de politie de zaak versneld. Tips bleken essentieel voor het vinden van de jongen. Zondag 25 februari hield de politie een groot passantenonderzoek in Den Haag.

Na een tip die volgens de politie 'nieuwe informatie' bevatte, werd met duikers van politie en brandweer met behulp van een sonarboot gezocht naar Boldewijn. Wat de informatie precies was en welke tips nog meer nagegaan worden, kan de politie nog niet zeggen. "Het onderzoek loopt nog."

Nog veel vragen

Boldewijn had op de avond van zijn vermissing een internetdate met een man in Den Haag. Die zegt dat hij de jongen rond 23:00 uur had afgezet op de Böttgerwater in Ypenburg, laat de politie weten. Op die plek zijn duikers maandag het water ingegaan.

"Er is nog veel onduidelijk", zegt de politiewoordvoerder. "Er wordt nader onderzoek gedaan. Wat de doodsoorzaak is weten we nog niet. Het lichaam wordt dinsdag onderzocht."

De politie heeft dan ook nog veel vragen. "Hoe is hij te water geraakt? Waren mensen daarbij betrokken? Als er nog getuigen zijn of mensen die iets weten, neem alsjeblieft contact op met ons." De politie kan ook nog niets zeggen over de mogelijke tweede date die de 17-jarige gehad zou hebben op zondag 18 februari.

Een van de berichten die veel gedeeld werd naar aanleiding van de vermissing van Orlando Boldewijn.