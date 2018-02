'Wij herkennen ons allemaal in Orlando'

In de Haagse wijk Ypenburg wordt dinsdagavond een herdenking georganiseerd voor Orlando Boldewijn. "We organiseren de herdenking om enerzijds respect te tonen, maar ook als steun voor lhbt-jongeren", vertelt Olave Basabose uit Den Haag die de wake met de Rotterdamse Anysha Bharos organiseert.

"Jongeren uit de hele regio en ook daarbuiten zijn overstuur", zegt Basabose. Zij is zelf bij verschillende lhbt-groepen betrokken, net als Bharos. De gebeurtenissen met de 17-jarige Boldewijn zijn de ergste nachtmerries van die jongeren.

Orlando werd voor het laatst gezien op zondagavond 18 februari in Den Haag. Een dag later werd hij als vermist opgegeven.

Zijn lichaam werd maandagavond 26 februari gevonden na een duikactie door de politie in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Daar was hij op de dag van zijn vermissing voor het laatst gezien nadat hij met de auto was afgezet door een man waarmee hij een internetdate had.

Geen veilige plekken

"Voor lhbt-jongeren zijn te weinig veilige plekken waar zij contact, erkenning en genegenheid vinden", zegt Basabose. "Zeker jongeren van kleur zoeken zulke plekken. Ze komen uit bij gaybars en plekken als Grindr."

Zeker Grindr, een datingapp voor bi- en homoseksuelen, vindt de Haagse een kwalijke zaak. "Daar zijn veel oudere mannen die jongens dwingen tot grensoverschrijdend gedrag. Een van de jongeren die ik sprak, had zo'n date gehad in Ypenburg die zeer naar had aangevoeld."

Of de dood van 17-jarige Orlando een misdrijf is, is nog niet bekend. De schok in de gemeenschap is desalniettemin erg groot.

"Zelfmoorden, overdosissen, het komt ook allemaal veel voor onder lhbt'ers. We hebben geen veilige plekken om ons te ontwikkelen. Scholen zouden het moeten zijn, maar zijn het ook niet."

Meer dan pijnlijk

De jongeren hebben de indruk dat de politie laat in actie is gekomen. Dat vergroot het gevoel van onveiligheid. "'Waar ben je nog veilig?'", vragen ze. Het is meer dan pijnlijk, want die instantie zou over iedereen moeten waken. Dit vergroot het gevoel dat dit niet het geval is."

Subsidies en andere vormen van hulp worden te weinig aangeboden aan organisaties die zich inzetten voor veilige plekken voor deze jongeren, vindt Bharos. "We blijven ons inzetten, we werken zo hard." Het gaat haar aan het hart, want de boodschap lijkt maar niet over te komen.

"Wij kennen dit verhaal. Wij kennen verhalen als die van Orlando. Jongeren zijn angstig, ze zijn bang."

Samenkomen in Ypenburg

"Dit kan ons allemaal overkomen", zegt Basabose over het heersende gevoel in de lhbt-gemeenschap. Zij en Bharos hopen dat de familie en vrienden hun zegen willen geven aan de herdenking die zij organiseren in Ypenburg. Zolang dit niet het geval is, houden ze de bijeenkomst klein.

"Dit is de familie, de vrienden en Orlando overkomen, maar ook de hele gemeenschap", vertelt Bharos.