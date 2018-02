Vrachtwagen klem op de A20

Een vrachtwagen zit klem onder het spoorwegviaduct op de A20 bij Schiedam richting Gouda. Er is nog één rijstrook beschikbaar voor het verkeer.

"We moeten nu even inschatten wat de beste methode is om de vrachtwagen onder het viaduct vandaan te krijgen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Misschien komt de wagen vrij als we de banden leeg laten lopen, dan is de berging zo achter de rug. Maar dat is nog even afwachten."

Het is niet duidelijk of het viaduct schade heeft opgelopen.