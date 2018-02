Liveblog teruglezen: Verdachte insulinemoorden voor de rechter

De rechtbank behandelt vanmiddag voor het eerst de zogeheten 'insulinemoorden'. De 21-jarige Rotterdammer Rahiied A. is zelf niet aanwezig. Hij wordt verdacht van de moord op een bewoonster van een verzorgingstehuis in Puttershoek.

De man werkte in verzorgingstehuis 't Huys te Hoecke waar de bewoonster overleed. In het ziekenhuis bleek dat zij insuline had gekregen zonder dat dat medisch nodig was. Insuline wordt doorgaans toegediend bij mensen met suikerziekte.

De zaak kwam aan het rollen toen een andere bewoonster onwel was geworden nadat ook zij een te hoge dosis insuline had gekregen. Zij overleefde de dosis wel en het verpleeghuis deed daarop aangifte bij de politie.

Het lichaam van de overleden bewoonster werd toen opgegraven voor forensisch onderzoek. In deze zaak zijn in totaal drie lichamen opgegraven.

De man wordt ervan verdacht nog meer patiënten met opzet insuline te hebben gegeven in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam. Hij is mogelijk betrokken bij nog twaalf zaken waarvan zes met dodelijke afloop.

Pro forma

De zitting van dinsdag is een pro forma zitting; daarin wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Er wordt onder meer beslist of de verdachte in voorlopige hechtenis blijft. Ook wordt besproken hoe het met het onderzoek staat.

Onze verslaggever Paul Verspeek volgde de zaak en twitterde vanuit de rechtbank: