LIVEBLOG IJskoorts: Op sommige plekken wel, maar op de meeste (nog) niet

Kunnen de schaatsen nu uit het vet of niet? In Puttershoek kon dinsdagochtend even geschaatst worden op natuurijs, maar dat was van korte duur. En bij andere ijsbanen zijn ze aan het duimen. Houdt de kou lang genoeg aan om schaatsen mogelijk te maken?

17:00 uur:

De ijsbaan in Oudenhoorn moet even voor vijven toch slecht nieuws delen: de krabbelbaan gaat niet om 17:00 uur open, maar om 19:30 uur. De zon heeft negatieve invloed gehad op het ijs en daarom is het advies om woensdag pas te komen schaatsen.

15:00 uur:

De ijsbaan bij de Rotterdamse speeltuin De Torteltuin lijkt de brandende middagzon te doorstaan: daar staan de eerste vandaag weer op het ijs.

14:08 uur:

In Rijsoord hadden ze vorige week nog goede hoop op een dagje schaatsen. "Maar het zit ons niet mee. We zitten nog met twee windwakken en die gaan niet dicht. De ijsdikte is 3 centimeter."

13:47 uur:

Goed nieuws voor de schaatsliefhebbers op Voorne-Putten. In Oudenhoorn gaat de schaatsbaan om 17:00 uur open!

12:41 uur:

Bij IJsclub Oud-Alblas hadden ze dinsdagmorgen een vervelende verrassing. Onbekenden waren het ijs op gegaan en hebben een deel van de ijsvloer gesloopt.

Of er geschaatst kan worden? "Dat weten we niet. Het ijs is er vandaag niet beter op geworden in vergelijking met gisteren. We hopen op vannacht en morgen."



12:15 uur:

In Schiedam willen ze al jaren ook een eigen schaatsbaan. Maar het wilde nooit echt lukken. Nu hebben ze een oplossing: melk. Door de witte kleur wordt het zonlicht weerkaatst. Daardoor groeit het ijs sneller.

12:00 uur:

Nog één nachtje slapen voor geschaatst kan worden op het ijs van de Zevenhuizensche IJsclub. De ijsmeesters zijn niet tevreden, nog niet.

11:30 uur:

De schaatsbaan in Puttershoek is alweer gesloten . De baan ging vanmorgen voor het eerst open, maar ging na 2,5 uur weer dicht vanwege de zon en de grote drukte. Woensdag gaat de baan weer open.

11:00 uur:

De Brielsche Geuzen moeten nog even wachten. Het ijs is nu 3 centimeter en mag pas betreden worden als de 7,5 centimeter bereikt is.

10:00 uur:

De wind heeft het verpest voor de schaatsers in Oostvoorne. Maandag had de wind vier grote en zes kleine wakken gecreëerd die in de nacht op dinsdag nog niet dicht gegroeid zijn.

09:00 uur:

Ja! De ijsmeesters in Puttershoek zijn zielsgelukkig, want er kan geschaatst worden!