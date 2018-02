Berghuis en Van Beek lijken fit voor bekerduel

Steven Berghuis en Sven van Beek zullen dinsdagmiddag met de groep trainen en lijken op tijd fit voor het bekerduel van Feyenoord met Willem II. In de halve finale van de KNVB Beker zal ook Robin van Persie in de basis starten.

Trainer Giovanni van Bronckhorst was zich er op de persconferentie van bewust hoe belangrijk deze wedstrijd is, maar denkt bij een slecht resultaat nog niet aan een eventueel vertrek. ''Daar heb ik nog geen minuut aan gedacht. Ik loop lang genoeg mee op het hoogste niveau en ben het wel gewend. Het beïnvloedt mij niet.''

Toch kwam de trainer er later op de persconferentie toch op terug. ''Als het succes uitblijft, dan is de trainer hoofdverantwoordelijk. De club moet dan een beslissing nemen. Ik kan me op dit moment niet voorstellen dat ik zelf die beslissing neem.''

Ook had de trainer van Feyenoord het over het teleurstellende seizoen tot nu toe. ''Mochten we de beker winnen, dan is het is wel een seizoen waar je een prijs pakt en je je kwalificeert voor Europa. Maar natuurlijk moet je evalueren over waarom het in de competitie slecht gaat. Wanneer ik dat doe? Na de competitie. Als dat nog kan.''

Kou

Later op de dinsdagmiddag zal Feyenoord in gesprek gaan met de KNVB over het eventueel afgelasten van het bekerduel vanwege de kou. ''De KNVB is er om de veiligheid te waarborgen. We zullen het afwachten. Het maakt mij niet uit of we morgen of op een andere datum spelen'', aldus Van Bronkhorst.