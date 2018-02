Deel dit artikel:











OM Rotterdam onderzoekt grootschalige subsidiefraude Rechtbank Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

Justitie in Rotterdam is een onderzoek gestart naar grootschalige subsidiefraude. Volgens een woordvoerder is op meerdere adressen een inval gedaan, vorige maand. Justitie wil niet zeggen welke organisaties of personen verdacht zijn.

De politie heeft bij de invallen computers en administratie in beslag genomen. Dat gebeurde onder meer bij de stichting Attanmia. Die stichting geeft trainingen op het gebied van het tegengaan van radicalisering aan islamitische moeders. Adel Koutet van stichting Attanmia ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. "Het is goed dat de politie onderzoek doet als er sprake is van fraude. We hebben niets te verbergen", zegt Koutet. Koutet denkt dat het strafrechtelijk onderzoek van het OM is gebaseerd op beschuldigingen van een oud-bestuurder van het Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR). Bij die stichting hebben bestuurders vele tonnen aan subsidies naar het buitenland weggesluisd. "Die beschuldigingen zijn heel vervelend. Ik juich het onderzoek van het OM dan ook toe. Verder wil ik niets zeggen om het onderzoek niet te schaden." Kritiek

De Rekenkamer in Rotterdam had eerder forse kritiek op het PBR. De administratie van het overkoepelend orgaan was niet op orde. Hoewel niet vast is gesteld dat er misbruik werd gemaakt van subsidies, was er volgens de Rekenkamer risico op belangenverstrengeling en zelfverrijking. De Rekenkamer in Rotterdam had eerder forse kritiek op het PBR. De administratie van het overkoepelend orgaan was niet op orde. Hoewel niet vast is gesteld dat er misbruik werd gemaakt van subsidies, was er volgens de Rekenkamer risico op belangenverstrengeling en zelfverrijking. PBR is inmiddels opgevolgd door stichting Mesam. Volgens een woordvoerder van die organisatie zijn zij geen verdachte in het fraudeonderzoek. "Er is bij ons geen administratie in beslag genomen. Ik heb het OM vandaag nog eens gevraagd en ze hebben nog eens bevestigd dat wij geen onderwerp van onderzoek zijn."