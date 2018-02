Rotterdamse avonturier fietst met -25 naar de poolcirkel

De koude temperaturen in onze regio vallen in het niet bij het winterse weer waardoor Rotterdammer Henk van Dillen, op de fiets, de poolcirkel probeert te bereiken. Hij vertrok twee weken geleden vanuit Sint Petersburg naar het Noorse Alta en vraagt zich toch best vaak af waar hij nu mee bezig is. "Maar het is hier ook zo mooi en bij helder weer is het prachtig!"

Van Dillen is een avonturier: in 2015 maakte hij een fietsreis van een jaar naar Singapore en haalde daarmee geld op voor het Wereld Natuur Fonds; in 2016 trok hij op een skateboard door de Schotse Hooglanden.

Zijn laatste kunstje is dus de fietstocht naar de poolcirkel. Hij heeft het tijdens deze reis vaak koud, maar zolang hij in beweging blijft en alles bedekt is, gaat het wel, zegt Van Dillen dinsdag via een wifi-verbinding vanuit het Russische Moermansk.

Wanneer hij 's avonds wil gaan slapen en het niet warm krijgt, slaat de paniek wel toe. "Ik heb wel een avondje gehad dat ik uit mijn slaapzak moest en buiten de tent jumping jacks deed om warm te worden."

Ook moet hij zo nu en dan overnachten in een hotel om al zijn spullen op te laten drogen. "Als je in je slaapzak ligt en je ademt uit, krijg je condens in je slaapzak en in je tent. Dat blijft hangen en ook het dons in mijn slaapzak bevriest van het vocht. Dat droogt buiten niet op."

Gevaarlijk

Los van de kou is ook het verkeer een strijd. Russen zijn geen fietsers gewend en dat wordt weleens gevaarlijk.

"Een fiets blijft ook een beetje een arm vervoersmiddel, want als je fietst kun je het je niet veroorloven om in een auto te rijden. En dat merk ik: ik word niet gerespecteerd hier in het verkeer en dat is soms wel lastig."

Bijzondere ontmoetingen horen ook bij de reis die Van Dillen onderneemt. Hij ontmoette onder andere een Nederlander die geëmigreerd is en getrouwd is met een Russische. En dinsdagavond geeft hij op uitnodiging een presentatie voor een plaatselijke fietsclub in Moermansk.

Reisdoel bijgesteld

Hij heeft zijn reisdoel inmiddels al bereikt en dus ook bijgesteld. "De poolcirkel is alweer zo'n 250 kilometer geleden", zegt hij. Maar hij wil nog genoeg andere dingen zien.

"Ik wilde in Moermansk uitkomen, maar het einddoel is nu de Noordkaap." Die bestemming hoopt hij over tien dagen te bereiken.