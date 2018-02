Verdachte insulinemoorden legt bekentenis af

De verpleger Rahiied A. heeft toegegeven dat hij drie patiënten teveel insuline heeft gegeven zonder dat daarvoor een medisch noodzakelijk was. Dat bleek tijdens de eerste zitting tegen de 21-jarige Rotterdammer. De man was zelf niet aanwezig.

De verdachte verklaarde dat hij twee keer expres insuline had gegeven, waar dat niet moest. In één geval leidde dat tot de dood van de patiënt. Bij een derde geval gaf hij wel toe de stof te hebben toegediend, maar was het volgens hem een vergissing. Dit slachtoffer overleefde het.

Rahiied A. zou de bekentenis na zijn arrestatie in november vorig jaar hebben gedaan. Advocaat Robert van Haneghem twijfelt aan zijn bekentenis. "Hij was zeer geëmotioneerd op dat moment. Gezien zijn geestelijke toestand heb ik mijn ernstige bedenkingen bij die verklaring."

Moeilijk

Van Hangehem wilde nog niet ingaan op de centrale vraag: waarom diende de verpleger opzettelijk insuline toe? "Ik kan alleen maar zeggen dat het heel moeilijk is voor Rahiied. Ik denk dat een ieder dat wel begrijpt."

De 21-jarige verdachte zou zijn daden hebben gepleegd in verpleeghuizen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam. Justitie onderzoekt nog zeker twaalf zaken waarvan zes met dodelijke afloop .

Medicijnen

Justitie is bezig met een groot farmacologisch onderzoek. Daarbij wordt gekeken hoe de gezondheid was van de slachtoffers, welke medicijnen ze al slikten en wat de invloed is geweest van de insuline.

De rechtszaak gaat op 15 mei verder. De zaak zal pas na de zomer inhoudelijk worden behandeld.

