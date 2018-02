Hoe trotseer je de kou in de Kuip tijdens de bekerwedstrijd?

Feyenoorders die woensdagavond de kou trotseren om de wedstrijd tegen Willem II te zien, worden beloond met een kop warme chocolademelk. Dat zegt Feyenoord op Twitter. Zonder rum, want alcohol is geen goed idee bij zulke temperaturen, zegt Boris Kingma van TNO.

Kingma is thermofysioloog en is dus gespecialiseerd in prestaties in extreme warmte en kou. De gevoelstemperatuur op woensdagavond wordt geschat op -13. "In het clublied zitten al veel verstandige tips: hand in hand. Doe dat vooral voor de warmte."

"In 'geen woorden, maar daden' zit ook wel waarheid. Als je niet gaat stilzitten, maar blijft bewegen, dan produceer je warmte en dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk."

Zwetende voetballers

Sporten is volgens Kingma heel goed mogelijk bij lage temperaturen. "Je moet wel goed opletten hoe koud het is en je daarop kleden. De voetballers doen er verstandig aan om handschoenen te dragen. Een lange broek en een muts zijn voor de keeper ook verstandig, net als veel blijven bewegen."

De voetballers kunnen het zweten niet vermijden en dat is ook niet erg. "Als ze bij de rust maar zo snel mogelijk naar binnen gaan en zich dan snel afdrogen."

Feestende Feyenoorders

Niet stil blijven staan, is voor de spelers makkelijker dan voor de supporters. "Veel sfeer is daarom belangrijk en het team heeft daarin wel een belangrijk aandeel: de spelers moeten zorgen voor doelpunten."

Warme dranken en geen bier of andere alcoholische dranken drinken, is ook erg belangrijk voor het lichaam. "Je voelt je warmer als je alcohol op hebt, maar je lichaam reageert heel verkeerd op alcohol in de kou."

Drink de drankjes wel op en ga er niet mee gooien: "want nat zijn in de kou is echt super gevaarlijk." De kou is volgens Kingma met goede kleding wel te bestrijden. "Draag veel laagjes. Tussen die laagjes zit lucht en dat isoleert. En vergeet je handschoenen, sjaal en muts niet."