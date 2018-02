Auto's, geld, drugs en wapen gevonden na tip

De politie heeft bij een inval in een aantal woningen in Rotterdam-Zuid een groot geldbedrag, drugs en een vuurwapen gevonden. Er zijn drie mensen opgepakt.

Begin januari kreeg de politie een anonieme tip over hennephandel vanuit een huis in Rotterdam-Zuid. Twee mannen zouden geld verstopt hebben in het huis en in het huis van hun ouders.

Afgelopen woensdag was de inval in drie woningen. Naast een geldbedrag van 161.500 euro vond de politie hennep, XTC, GHB, MDMA en cocaïne.

Agenten namen ook vijf waardevolle auto's in beslag. Daar zaten zeker twee BMW's en een Volkswagen bij. De politie gaat ervan uit dat de wagen met crimineel geld is gekocht.

Twee mannen van 36 en 43 en een vrouw van 34 uit Rotterdam zitten nog vast.