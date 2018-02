Heeft Schiedam het IJs van Columbus?

Tennispark Van Vliet in Schiedam tovert traditiegetrouw de gravelbanen iedere winter om tot ijsbanen. Mits het vriest uiteraard en dat doet het momenteel. Maar de felle zon is deze week spelbreker: het ijs weigert echt aan te groeien en dus verzon eigenaar Martin van Vliet een list.

De vijf tennisbanen leveren een baan van zo'n 250 meter op. Maar hoe krijg je betrouwbaar ijs op het gravel? Op Facebook maakt Van Vliet de Schiedammers nieuwsgierig. Hij wordt dan ook platgebeld met de vraag of er al geschaatst kan worden.

"Het is een krankzinnig idee maar wie weet werpt het vruchten af", lacht de vermoeid ogende tennisbaanbaas. "Het slapen schiet er deze nachten inderdaad bij in", zegt hij. "Mijn vrouw helpt 's nachts mee met sproeien en ook mijn twee zoons."

Melk

Maar wat is nou het 'IJs van Columbus in Schiedam'? "Melk", zegt Van Vliet. "We mengen halfvolle of magere melk door het water. Dan wordt het wit en kan de zon overdag minder schade aan het ijs toebrengen. We kunnen niet met kalk werken want dan is het gravel straks wit bij het tennissen".

Melk dus, gewoon in twee liter pakken bij de supermarkt. Hij heeft er al een hele stapel lege van liggen. "Een koe lenen van een boer? Nee, die melk is veel te vet en dan kunnen we straks helemaal niet meer tennissen hier."

De Joris Driepinter Cup

Dinsdagochtend deed de zon onverbiddelijk weer z'n werk. De banen van Van Vliet liggen er in de felle Schiedamse zon wat nattig bij. Vanavond en vannacht gaat de familie Van Vliet weer met melk in de weer.

"Misschien vrijdag wel de strijd om de Joris Driepinter Cup", lacht de baas van het Schiedamse 'Melkhuisje'. Klaar voor de start: Proost!