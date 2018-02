Deel dit artikel:











Einde nadert voor moderne slavernij in haven Rotterdam Containerterminal in de haven van Rotterdam

Vanaf 2020 mogen internationale containerschepen in de haven van Rotterdam alleen nog door Rotterdamse sjorders worden geladen en gelost. Dat is het resultaat van cao-overleg tussen de havenvakbond en werkgevers in de internationale zeevaart.

De nieuwe afspraak maakt volgens FNV-voorman Niek Stam een einde aan een vorm van moderne slavernij. Ook levert de regeling honderd extra banen in de Rotterdamse haven. Op dit moment vormt het laad- en loswerk een probleem, omdat schepen hun vaak onderbetaalde bemanningsleden inzetten voor het sjorren: het met verschillend gereedschap en hulpmiddelen vastzetten van ladingen in schepen. Het laad- en loswerk vormt in ons land op havens in Rotterdam, Vlissingen, Moerdijk en Bremerhaven een probleem. Ook havens elders, waaronder Hamburg, Scandinavië, de Baltische Staten en Canada, hebben te maken met de goedkoop betaalde zeelieden. Vanaf 1 januari 2020 mag het sjorderswerk alleen nog worden gedaan door havenwerkers die volgens de internationale cao worden betaald.