Politie: 'Kom niet naar herdenking voor Orlando in Ypenburg'

De herdenking voor tiener Orlando Boldewijn dinsdag aan het einde van de middag gaat niet door. De politie heeft de organisatoren gevraagd de wake te annuleren, omdat er in het gebied waar Boldewijn is gevonden nog sporenonderzoek gaande is.

Via Facebook werden mensen opgeroepen om te komen naar de Haagse wijk Ypenburg. De herdenking werd georganiseerd door Olave Basabose uit Den Haag en de Rotterdamse Anysha Bharos. Zij zijn beide betrokken bij de lhbt-gemeenschap en wilden met de bijeenkomst lhbt-jongeren een hart onder de riem steken. 'Geen nieuwe herdenking'

Op Op de Facebookpagina voor de wake staat nu dat de herdenking in Ypenburg niet doorgaat na het verzoek van de politie. Volgens Basabose wordt er op zeer korte termijn een officiële herdenking georganiseerd, maar het is nog niet bekend wie daar achter zit. Zij en Bharos gaan er in ieder geval geen meer organiseren. Lhbt-jongeren die dinsdagavond naar de herdenking wilden gaan en alsnog behoefte hebben aan een samenkomst, zijn nu welkom in een theatercafé in de Haagse Schilderswijk.