Dierenvoedselbank krijgt hulp van Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren in Rotterdam combineert het campagnevoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart met een inzamelingsactie voor de dierenvoedselbank. De komende drie weken kunnen mensen voer en dierenspeelgoed inleveren bij plekken waar de partij een stand neerzet.

Lijsttrekker Ruud van der Velden kwam met het idee omdat hij vindt dat de steun voor de dierenvoedselbank hard nodig is. “Je hoort de laatste tijd het ene na het andere goed-nieuwsverhaal over Rotterdam. Maar er zijn heel veel Rotterdammers die eigenlijk te weinig geld hebben om voor hun hond of kat te zorgen.”

Zaterdag gaat de actie van start in winkelcentrum Zuidplein. Tussen 13.00 tot 16.00 uur staan partijleden op het verkeersplein bij de Strevelsweg en Zuidplein met duidelijk herkenbare jasjes aan.

Daarna duikt de campagnekaravaan van de partij twee keer per week ergens anders op in Rotterdam, onder meer bij de Markthal, de markten in Schiebroek en in Rotterdam-Delfshaven en in winkelcentrum Keizerswaard.

Mensen die wat voor de dierenvoedselbank willen inleveren kunnen de locaties en de tijden vinden op de Facebook- en Twitterpagina van de partij.

De dierenvoedselbank bestaat nu vier jaar en zit in Rotterdam-Lombardijen. De instelling deelt eens in de twee weken honden- en kattenvoer uit en dierenspeelgoed.