Dirkslands succes in Volvo Ocean Race

Schipper Simeon Tienpont uit Dirksland heeft met zijn equipe de zesde etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen. De boot van Team Akzo Nobel bereikte als eerste het Nieuw-Zeelandse Auckland vanuit Hongkong.

Het kostte Tienpont en de zijnen 21 dagen om de afstand van 6100 mijl af te leggen. Het was spannend, omdat vijf boten op de slotdag nog kans maakten op de overwinning. "Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n race gevaren'', zei hij na binnenkomst. Tienpont ging slechts 2 minuten en 14 seconden eerder over de finish dan de nummer twee.

De start van Tienpont was tumultueus. In oktober zette de hoofdsponsor hem uit het team. Na een arbitragezaak stapte de schipper in Alicante alsnog aan boord voor een wedstrijd over in totaal 83.000 kilometer en acht maanden.

De zesde etappe was een strijd vanaf de eerste mijlen, zegt Tienpont. "Het is geweldig om op deze manier te winnen." Het was de eerste etappezege voor Team AkzoNobel. De boot won eerder wel de havenrace in Hongkong.