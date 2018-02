Studenten bouwen mee aan decor KOORTS - 'Er komt een lading aan techniek binnen'

Scholieren van De Theaterhavo/vwo en studenten van de MBO Theaterschool in Rotterdam helpen mee met de opbouw van het decor van KOORTS. Vanaf woensdag is het verkiezingsprogramma wekelijks te zien op TV Rijnmond.

Jentie Lans zit in het tweede jaar van de Theaterschool en volgt de studie Podium en Evenemententechniek. Ze offert een deel van haar vakantie op voor het werken aan het decor.

Ze krijgt er wel studiepunten voor. "Ik leer hier van en ben benieuwd hoe 'de mensen van de techniek' van TV Rijnmond te werk gaan en communiceren."

Ook voor Rosanna Mulder is het iets bijzonders. Zij is vanuit de Theaterschool verantwoordelijk voor productie. "Er is volgens mij nog nooit een tv-programma opgenomen in deze zaal en er is een lading aan techniek binnengekomen."

De KOORTS-debatserie trapt op 28 februari af met lijsttrekkers van Leefbaar Rotterdam, Denk, PvdA en CU/SGP. De uitzending is direct na het nieuws.