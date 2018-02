Deel dit artikel:











Eland rodeo het populairst tijdens winterfestival in Pendrecht Rodeo-rijden op een eland

Op de ski-loopbaan, de klimmuur of rodeo-rijden op een eland, dinsdag kon het allemaal in Rotterdam-Pendrecht op het winterfestival. Vrijwilligers organiseren het evenement jaarlijks in speeltuin de Wielewaal.

De eland was het populairst. "Ik ben al drie keer op de volwassen-stand geweest", zegt Gabriel (11) trots over zijn ruige ritten. Niet iedereen durfde Rudolf te bestijgen. Lisa (7): "Het deed pijn, dus ik ga er niet meer op." De vrijwilligers van Speeltuinvereniging De Wielewaal proberen voor aanstaande donderdag nog een ijsbaan klaar te maken voor de schaatsliefhebbers. Hou de Facebookpagina van Buurtpost Wielewaa l in de gaten om te kijken of 't oan giet.