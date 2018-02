Geen officiële herdenking, wel bloemen voor Orlando

Herdenkingsplek bij Böttgerwater in Ypenburg (Media TV)

Voor de dood gevonden Rotterdammer Orlando Boldewijn is een herdenkingsplek ingericht. Langs het water aan het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg staat een foto van de 17-jarige jongen, waarbij mensen bloemen kunnen leggen.

De politie is nog altijd bezig met sporenonderzoek bij het water waar het lichaam van Orlando maandagavond werd ontdekt . Een deel van de waterkant is daarom afgezet.

Een officiële herdenking voor de tiener zou dinsdagmiddag bij het water worden gehouden. Maar de wake is op verzoek van de politie geschrapt .

Het is nog altijd niet duidelijk hoe de jongen om het leven is gekomen. De politie houdt nog met 'alle scenario's' rekening. Orlando was sinds 18 februari vermist.