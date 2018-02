Politie Rotterdam middenmoter wat betreft overlast van verwarde mensen

Rotterdam heeft steeds meer last van verwarde mensen. Eind vorig jaar sloeg korpschef Paauw daarover al alarm. Maar korpsen ten noorden van Rotterdam hebben het een stuk drukker met verwarde personen.

Er zijn bij de Rotterdamse politie ruim 8200 gevallen bekend van overlast door verwarde mensen. Dat is een stijging van bijna zeventig procent in vergelijking met vijf jaar geleden. De Eenheid Rotterdam neemt daarmee een middenpositie in.

De lijst wordt aangevoerd door de Eenheid Oost-Nederland. Daar registreerde de politie vorig jaar ruim 13.800 keer dat verwarde mensen overlast veroorzaakten. Ook andere korpsen in het noorden van ons land kenden meer gevallen dan Rotterdam.

Onderaan staat de Eenheid Limburg met bijna 4700 voorvallen waarbij verwarde personen overlast veroorzaakten.

De Rotterdamse korpschef Frank Paauw zei eind vorig jaar al dat hij zich zorgen maakt over het stijgend aantal verwarde personen . Volgens hem worden meer mensen slachtoffer van verwarde personen, dan van terroristen.

Paauw denkt dat de stijging te maken heeft met bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Hij vindt dat er snel wat moet gebeuren om de toename van het aantal verwarde mensen terug te dringen.