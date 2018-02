Deel dit artikel:











Gestorte grond bij Plas van Heenvliet inderdaad vervuild Google Streetview

Vermoedens waren er al een tijdje. Maar naar nu blijkt is de grond die is gestort bij de Plas van Heenvliet daadwerkelijk vervuild. Onderzoek heeft uitgewezen dat er onder meer benzeen, tolueen en oplosmiddelen in de grond zitten.

De GGD en de Milieudienst Rijnmond benadrukken volgens de gemeente dat de gevonden hoeveelheden klein zijn. Ook zou er geen gezondheidsrisico zijn. Er hoeven volgens de instellingen niet direct maatregelen te worden genomen. De Plas van Heenvliet moet in 2020 een nieuw recreatiegebied worden. Voor de inrichting ervan is 200.000 ton grond gestort aan de noordoostrand. Vorige week kwam naar buiten dat de grond is vervuild, ondanks dat ATM in Moerdijk de grond thermisch had gereinigd. De gemeente heeft de grond afgedekt en het gebied afgesloten. Nieuw onderzoek moet duidelijk maken of het grondwater vervuild is door de grond. Ook zoekt de gemeente nog uit wie juridisch aansprakelijk kan worden gesteld voor de vervuiling.