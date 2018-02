Vlaardingen tevreden over sensoren om vuurwerkknallen op te sporen

Vlaardingen zet ook komende jaarwisseling een speciaal systeem in om snel vuurwerkoverlast te kunnen opsporen. Afgelopen jaarwisseling waren de sensoren al actief op plekken in de gemeente. Burgemeester Annemiek Jetten is positief, schrijft ze aan de gemeenteraad.

Het vuurwerkdetectiesysteem werkt met elektronica die harde knallen kan registreren. Toezichthouders krijgen automatisch een appje met daarin het tijdstip en de exacte plek waar het vuurwerk is afgestoken.

Het idee is dat wanneer medewerkers van Toezicht en Handhaving in de buurt zijn, ze vuurwerkvandalen op heterdaad kunnen betrappen. Afgelopen jaarwisseling is dat niet vaker dan zes keer gelukt.

"Feit is dat het uitermate lastig blijft om het daadwerkelijk afsteken van vuurwerk ook te constateren (heterdaad) en op grond hiervan te kunnen bekeuren en vuurwerk in beslag te nemen", erkent Jetten.

Toch is ze positief. "We zien er vooral ook een preventieve werking van uitgaan." Het systeem is door Vlaardingen in ieder geval voor twee jaar aangeschaft en kost 30 duizend euro per jaar.

De sensoren van TNO wordt ook gebruikt in Rotterdam, Schiedam en Maassluis.