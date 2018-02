CDA Rotterdam: meer voorzieningen voor ouderen in de stad

Als het aan het CDA Rotterdam ligt, komen er meer ouderenwoningen met een lift in de stad. Ook zou er een speciale zorgverzekering moeten komen voor senioren die langer thuis blijven wonen, schrijft de partij in een masterplan.

Sven de Langen, lijsttrekker van het CDA in Rotterdam zegt dat de maatregelen nodig zijn, omdat er steeds meer ouderen in Rotterdam wonen en de gemiddelde leeftijd nog steeds stijgt.

De Langen: “We weten dat in 2035 één op de zes Rotterdammers ouder is dan 65+. Dat is een groep die veel zorg nodig heeft en ook langer zelfstandig woont. Dat is echt een uitdaging waar we iets mee moeten doen”.

Woonruimte

Een probleem is dat als senioren zorg nodig hebben en ze nog te goed zijn voor een verpleegtehuis er maar weinig beschikbare woonruimte is. Het CDA wil op zoek gaan naar nieuwe woonvormen voor deze Rotterdammers

Ik zou het jammer vinden als de ouderen uit de wijken Feijenoord en Delfshaven moeten vertrekken Sven de Langen

Sven de Langen: “In de oude stadswijken heb je heel veel portiekflats, maar waar geen lift in zit. Daar moet echt een lift in komen, zodat deze mensen niet hoeven te verhuizen naar een andere plek in de stad. Ik zou het jammer vinden als de ouderen uit de wijken Feijenoord en Delfshaven moeten vertrekken”.

Zorgbutler

Het CDA Rotterdan denkt verder aan een project als de Zorgbutler, zoals dat nu in Rotterdam-Ommoord loopt. Een voormalige bejaardenflat is daar omgebouwd tot een flat voor ouderen, waar ze zelfstandig kunnen wonen, maar waar ook zorg beschikbaar is. Door gezamenlijk wat activiteiten te houden voorkomt dit bovendien eenzaamheid.

Ook wil het CDA in Rotterdam meer vitaliteitscontroles voor senioren te willen. Daarnaast staat in het masterplan dat er meer kennis gedeeld worden over dementie, want veel mensen krijgen daar mee te maken.