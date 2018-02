'Homo's in Capelle? Kom nou!'

Zelf is hij al heel lang openlijk homoseksueel en de afgelopen jaren heeft hij zich ingezet als homo-ambassadeur in zijn eigen gemeente Capelle aan den IJssel. De 65-jarige Noes Fiolet stopt daar nu mee. Hij neemt na zes jaar afscheid als regenboogambassadeur.

Fiolet gaat niet achter de geraniums zitten. Hij blijft zijn dans- en sportschool runnen, en hij gaat door met zijn radioprogramma Uit de kast bij Radio Capelle. Zo blijft hij nog de positie van lesbiennes, homo's, transgenders, biseksuelen en queers behartigen.

Fiolet kijkt terug. "Vroeger als kind zag je al aan mij dat ik een homo was. Ik kon het niet verbergen en dat werd niet altijd als positief gezien. Er waren ventjes uit mijn klas die homo, homo, homo naar me gilden en stenen gooiden."

Veel mensen weten niet wat een homo is, zij vormen zich een bepaald beeld, en dat is vaak een beetje negatief of eng of vies Noes Fiolet

Ondanks deze vervelende ervaring als kind, is Noes Fiolet al heel lang uit de kast. "En daar ben ik heel blij om." De afgelopen jaren heeft hij die trots als lokale ambassadeur willen uitdragen in Capelle aan den IJssel. Op zijn initiatief is er nu een wekelijks radioprogramma op Radio Capelle over uit de kast komen.

"Veel mensen weten niet wat een homo is, zij vormen zich een bepaald beeld, en dat is vaak een beetje negatief of eng of vies. Daarom ben ik het radioprogramma Uit de kast begonnen. Daarin zwaaien we niet uitbundig met roze vlaggen, maar vertellen het verhaal van een homo, een lesbienne, een transgender, dus van de lhbt-gemeenschap."

Wat is een transgender?

Illustrerend is het verhaal van een moeder die vertelt over de verandering van haar zoon op jonge leeftijd, over de operatie, de begeleiding en de ondersteuning. Volgens de homo-ambassadeur kan dat andere jongeren helpen om te accepteren wie je bent en daarvoor uit te komen. "Maak er geen probleem van, maar probeer eruit te komen. Ga de stappen zetten die je van binnenuit moet doen en doe ze!"

Het radioprogramma Uit de Kast wil kennis delen, informeren en begrip creëren binnen en buiten de lhbt-gemeenschap. Fiolet: "Ik denk dat mensen verhalen gehoord hebben die ze nog niet eerder gehoord hebben. Ook ik heb dingen gehoord waar ik me over verbaas en die ik als homo ook niet weet. Dan weet ome Jan of tante Marie het ook niet."

De 78-jarige Rotterdammer Jan de Grauw weet hoe moeilijk het is om uit de kast te komen. Hij deed het pas na een huwelijk van 17 jaar. "Ik dacht dat het echt niet kon, zowel niet vanuit het milieu maar ik was er ook bang voor." Pas na vele jaren heeft hij het aangedurfd en dat is gelukkig in goed overleg met zijn inmiddels ex-vrouw gegaan. Nu schrijft hij columns over schijntolerantie, je durven laten zien en homo's in de oorlog. Hij wil daarmee taboe's doorbreken voor andere lhbt'ers.

Verstopter

"Homoseksualiteit was vroeger verstopter en uit de kast komen was moeilijker dan dat het nu is. Dat is winst, maar het gaat nog langzaam en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ik vind het belangrijk dat mensen genuanceerder gaan denken want er is nog een weg te gaan."

Tijdens de 37ste editie van de regenboogsalon aanstaande zaterdag in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel wordt feestelijk afscheid genomen van Noes Fiolet als homo-ambassadeur. De columns van Jan de Grauw verschijnen gebundeld in een regenboogmagazine.

De gemeente Capelle aan den IJssel weet nog niet of er nieuwe homo-ambassadeurs worden benoemd. De gemeenteraad neemt daar na de verkiezingen een besluit over.