Steeds meer suikerbieten geteeld in Zuid-Holland

De suikerbietenteelt zit in de lift. In Zuid-Holland was vorig jaar een gebied ter grootte van bijna 9000 voetbalvelden beplant met suikerbieten. Dat is een stijging van 17 procent. De provincie blijft iets achter bij het landelijke cijfer dat een groei laat zien van 21 procent.

Wat betreft de opbrengst van de suikerbieten loopt Zuid-Holland wel in de pas met de rest van Nederland. De bieten leverden per hectare 95 ton op. Dat was zeven jaar eerder nog 77 ton. In onze regio worden vooral in Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee suikerbieten verbouwd. Samen zijn de de eilanden goed voor vijf procent van alle Nederlandse gebieden waarop suikerbieten worden geteeld. Het CBS zegt dat de stijging van de suikerbietenproductie komt door de afschaffing van het Europese bietenquotum in september. Daardoor mag ieder EU-land in theorie onbeperkt suiker produceren. Nederland heeft wel een limiet afgesproken met de bietentelers die in plaats komt van het oude quotum. De meeste suikerbietentelers zitten in het zuiden van Nederland. Maar de bedrijven in het noorden hebben meer grond.