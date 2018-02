Maastunnel uur dicht geweest voor ontruimingsoefening

De Maastunnel is woensdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur ook van zuid naar noord dicht geweest. Werklui oefenden wat ze moeten doen bij een calamiteit in de tunnel. De tunnel was rond 10:45 uur weer open voor verkeer van zuid naar noord.

De oefening is goed verlopen, zegt een woordvoerder. Het is de bedoeling dat bij een ontruiming iedereen richting Rotterdam-Zuid loopt. Eventuele rook wordt door de ventilatoren naar het noorden geblazen.

Blauwe en rode lampen

In de tunnel hangen blauwe lampen. Als die afgaan, dan is er wat aan de hand in de buis waar het verkeer doorheen rijdt. Automobilisten moeten dan hun auto's uit en vluchten via de buis waar de bouwvakkers momenteel aan het werk zijn. Die test is dus woensdag geslaagd.

Er is ook een rode lamp. Die waarschuwt juist voor een calamiteit in de werkbuis. In dat geval wordt de verkeersbuis afgesloten voor het autoverkeer en kunnen de werklui via die buis een veilig heenkomen zoeken.