Overvallers nemen sleutels van pizzabezorger mee Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In Barendrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag een pizza-bezorger overvallen. Dat gebeurde op de Eemmeer.

Volgens een woordvoerder van de politie gingen de drie overvallers er met het geld van de bezorger en zijn scooter sleutels vandoor. Er is nog niemand opgepakt.