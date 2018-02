Vijf tips over...herstel bevorderen

Coach Gerben van het Rijnmond Running Team geeft elke week vijf tips over van alles waar je tegenaan kunt lopen in de voorbereidingen op de marathon van Rotterdam.

Deze week: beginnen de pijntjes al te komen? Voelen de benen wat zwaarder aan dan begin januari? Dat is niet heel gek. Je traint jezelf de pleuris en dat eist z'n tol, hoe je het ook went of keert. Hier een paar tips om het herstel te bevorderen.

Tip 1: Slaap je genoeg? Wat zei Joop Zoetemelk over de Tour de France ooit: die win je in bed. Datzelfde geldt voor de marathon van Rotterdam. Goed (en soms hard) trainen is nodig voor een goeie wedstrijd, maar rusten is misschien nog wel belangrijker. Je geeft in bed je lijf de tijd om de trainingen te verwerken en in feite op te slaan op de harde schijf. Gemiddeld heeft een mens acht uur slaap per dag nodig. Als sporter heb je dat dus helemaal nodig.

Tip 2: Merk je dat gewoon slapen niet meer helpt om de trainingen te verwerken? Ga dan eens langs bij een fysiotherapeut of een masseur om wat te doen aan pijntjes of eventueel blessures. Ze zijn er niet voor niets.

Tip 3: Doe een paar keer yoga per week. Yoga heeft zeker niet meer dat zweverige imago van vroeger. Het is hot and happening en je laat je spieren er, in combinatie met een rustige en geconcentreerde ademhaling, door ontspannen.

Tip 4: Zorg voor een goede balans in wat je eet en drinkt. Gezond eten met de juiste hoeveelheden koolhydraten en eiwitten is natuurlijk belangrijk voor je lijf en specifiek je spieren. Maar wat te denken van die alcoholische versnapering die je elke avond bij het eten drinkt? Laat dat biertje of wijntje voor de marathon staan. Alcohol is slecht voor je lichaam. Niet alleen beschadig je er bijvoorbeeld je hersenen en je lever mee, het zorgt ook nog eens voor een slechte nachtrust. En wat had je nou net zo hard nodig? Precies.

Tip 5: Natuurlijk is het lastig om toe te werken naar de marathon in combinatie met een drukke baan, een gezin en noem maar op. Toch adviseer ik je daarin gezonde keuzes te maken. Overleg met het thuisfront wat jij graag wilt doen voor de marathon, maar neem daarin ook de stem van je partner en kinderen mee en pas je schema desnoods aan. Liever loop je een aangepast schema en stel je je doelen voor de marathon bij met als gevolg dat iedereen blij is op 8 april, dan dat je koste wat kost je trainingen afraffelt, je een boze partner hebt, een baan die je niet volledig kunt uitvoeren en vervolgens een marathon die je het liefst zo snel mogelijk vergeet.