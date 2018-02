Deel dit artikel:











Minder mensen in de bijstand; behalve in Gorinchem Archief werkzoekende bij UWV

Het aantal mensen in onze regio in de bijstand is vorig jaar gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen in Gorinchem en omgeving kwamen er vorig jaar meer mensen in de bijstand terecht dan er mensen uit stroomden.

Het is voor het eerst sinds negen jaar dat er ook landelijk minder mensen zijn in de bijstand. Tegen het einde van 2017 waren er in Nederland 461 duizend mensen met een bijstandsuitkering. Dat is een daling van 3,5 duizend ten opzichte van het jaren ervoor.

Dan gaat het vooral om de groep van 27- tot 45-jarigen. Bij 45-plussers is er wel een duidelijke groei. Dat kan te maken hebben met de verhoging van de pensioensleeftijd.

Die steeg in 2017 met drie maanden waardoor mensen die tegen hun pensioen aan zaten, langer moesten wachten voor ze uit de bijstand konden stromen. Ook onder mensen met een niet-westerse achtergrond nam het aantal bijstanduitkeringen toe. Dat kwam onder meer door de recente toename van asielzoekers met een verblijfsvergunning.