LIVEBLOG IJskoorts: code geel, soms sneeuw en schaatsen! IJsbaan Puttershoek

De koudste dagen van deze winter zijn aangebroken. Het KNMI heeft woensdag code geel aangekondigd wegens lokale gladheid. En op sommige markten is het erg stil. Maar er is ook goed nieuws: op verschillende plekken in onze regio kan geschaatst worden. De schaatsen kunnen eindelijk uit het vet!

Heb jij leuke foto's van het schaatsen, de kou of van sneeuw? Stuur ze op naar internet@rijnmond.nl. 10:57 uur: In Pernis blijft het nog even spannend: kan hier binnenkort geschaatst worden?

In Pernis blijft het nog even spannend: kan hier binnenkort geschaatst worden? 10:53 uur: De Rotterdamse politie waarschuwt mensen om niet te overmoedig te zijn en het ijs op te gaan. Een agent zag een gezin bij de Westersingel in het centrum van de stad onderzoeken of het ijs dik genoeg was en raadt anderen dat ten zeerste af.





10:50 uur: Ook in Ottoland kan vandaag geschaatst worden.

10:00 uur: Op natuurijsbaan Hennipgaarde kan vanaf 10:00 uur geschaatst worden bij IJsclub Zevenhuizen. En ook bij IJsclub Nooitgedacht in Oudenhoorn gaat de baan open, maar dan een uurtje later; om 11:00 uur.

De voorbereidingen bij de Zevenhuizensche ijsclub zijn in volle gang. De baan wordt schoongemaakt. Vanaf 10:00 uur zijn schaatsers daar van harte welkom. 08:15 uur: In Puttershoek kan er vanaf 09:00 weer een poging tot schaatsen gewaagd worden.

In Puttershoek kan er vanaf 09:00 weer een poging tot schaatsen gewaagd worden. Dinsdag was de ijspret daar van korte duur; de baan moest toen na een aantal uren weer sluiten vanwege zon en drukte. 07:44 uur: De Afrikaandermarkt in Rotterdam-Zuid is maar voor een kwart gevuld met marktkooplui. Veel stands blijven leeg en er zijn nog weinig mensen aan het winkelen.

De Afrikaandermarkt in Rotterdam-Zuid is maar voor een kwart gevuld met marktkooplui. Veel stands blijven leeg en er zijn nog weinig mensen aan het winkelen. Een marktkraam heeft voor de kou een 'pentagon-blower' die, beweren ze, van de Amerikaanse inlichtingendienst de CIA zou zijn..