Proefdraaien voor markthal Mercato Hoogvliet

Voor markthal Mercato in Hoogvliet was het niet zomaar een woensdagochtend: er stond een dag van proefdraaien op het programma. In het weekend van 10 en 11 maart gaat de markthal aan de Wilhelm Tellplaats eindelijk open met een openingsfeest, acties en kinderactiviteiten.

De proefdraaidag is bedoeld om te checken of alles werkt en ondernemers te laten wennen aan hun eigen winkeltje voordat de hele grote drukte gaat beginnen, legt beheerder Miranda Rutteman uit. Hoewel de kassa nog wordt neergezet in de shop voor Turkse lekkernijen en de kaasboer zijn prijsbordje nog in elkaar zet, is de markthal al open voor klanten. Naast deze shops zijn er in de markthal zijn onder meer verschillende restaurants, een slager en een sportoutlet te vinden. Vertraging

Mercato had eigenlijk Mercato had eigenlijk 2 februari de deuren moeten openen, maar de verbouwing van de voormalige Jumbo duurde langer dan verwacht. Het pand werd erg kaal opgeleverd. Daardoor moest er nog bekabeling gelegd worden, net als de riolering en de wc's zegt Rutteman. "Er kwamen ook steeds meer enthousiaste ondernemers bij, die wilden we ook de kans geven om hun winkeltje op tijd open te hebben." Evenementen

Het is de bedoeling dat er regelmatig evenementen worden georganiseerd. Zo is er Eerste Paasdag een gratis ontbijt, wordt regelmatig voor live muziek gezorgd en komen er vlooienmarkten.

