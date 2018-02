Feyenoord is bekerfinalist na ijskoude avond in De Kuip

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de TOTO KNVB Beker op 22 april tegen AZ. In de eigen (extreem koude) Kuip werd Willem II met 3-0 verslagen. Steven Berghuis scoorde na twintig minuten de openingstreffer, Robin van Persie besliste de wedstrijd na een uur voetballen. Tonny Vilhena maakte er vijf minuten voor tijd ook nog 3-0 van.

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst begon fel. Alles wat tegen PSV afgelopen zondag niet lukte, lukte nu wel. Willem II werd onder druk gezet en kreeg een aantal schoten te verwerken. Ridgeciano Haps, Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena kregen in de eerste vijftien minuten de kans om Feyenoord op voorsprong te zetten, maar kregen de bal niet achter Branderhorst.

Goed eerste half uur

Steven Berghuis wist na 21 minuten wel te scoren. Na een goede voorzet van linksback Haps liet Nicolai Jørgensen bewust de bal lopen. Berghuis benutte de kans die daardoor ontstond. Feyenoord hield het goede niveau een half uur lang vol. De ploeg was de bovenliggende partij en kreeg wat kansen op de 2-0. Tot de rust viel Feyenoord wel weer terug, maar kwam het niet echt in de problemen.De tweede helft begonnen de Rotterdammers net zoals zij de eerste helft begonnen. Een jagend Feyenoord overrompelde Willem II en kreeg via Haps en Berghuis kansen om te scoren. Even later gaf diezelfde Berghuis de bal vanaf rechts gevoelig richting de vertrokken Van Persie. Hij kwam een teenlengte tekort om Feyenoord op 2-0 te zetten.

Kansen Willem II, countergoal Feyenoord

Scoreverloop

Willem II kreeg na een uur voetballen een goede kans op de gelijkmaker. Damil Dankerlui schoot op Brad Jones, die de bal niet zodanig verwerkte dat het gevaar geweken was. De rebound die daarop volgde kon echter toch tot corner verwerkt worden.De hoekschop was een prooi voor Feyenoord. Jean-Paul Boëtius gaf de bal goed op Haps die helemaal vrij stond en kon doorlopen. Hij legde de bal opzij naar Robin van Persie, die gemakkelijk de 2-0 kon binnenschuiven. Hij maakte daarmee zijn 300e doelpunt in zijn carrière, waarvan 25 voor Feyenoord.Tonny Vilhena maakte er vijf minuten voor tijd ook nog 3-0 van. De middenvelder passeerde een aantal Willem II-spelers en schoot via de binnenkant van de paal strak binnen.21' 1-0 Steven Berghuis60' 2-0 Robin van Persie84' 3-0 Tonny Vilhena

Opstelling Feyenoord

Jones; Diks (Nieuwkoop 75'), Van Beek, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi (Tapia 61'), Van Persie (Toornstra 80', Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Boëtius