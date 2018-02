Deel dit artikel:











Luister naar Feyenoord-Willem II op Radio Rijnmond Feyenoord-Willem II (beker)

Feyenoord wacht woensdagavond het belangrijke duel in de halve finale van het bekertoernooi tegen Willem II. De Rotterdammers beleven in de eredivisie geen sterk seizoen en willen de beker pakken om het seizoen nog enigszins glans te geven. Natuurlijk volg je deze wedstrijd tegen de Tilburgers via Radio Rijnmond.

Vanaf 19:00 uur hoor je presentator Bart Nolles vanuit De Kuip op Radio Rijnmond. Hij gaat lang vooruitblikken op Feyenoord-Willem II. Om 20:45 uur zullen radiocommentatoren Dennis van Eersel en Sinclair Bischop het verslag verzorgen. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 23:30 uur, met oog op een eventuele verlenging en strafschoppenreeks. In de loop van deze ochtend geeft de KNVB definitief aan of Feyenoord-Willem II door kan gaan. Dat hangt af wat Meteo Consult over de gevoelstemperatuur in het stadion vaststelt. Ook die berichtgeving volg je via RTV Rijnmond.