SS Rotterdam opnieuw gerenoveerd, maar dan in Madurodam

Het kostte geen 230 miljoen euro en er zat geen asbest in, maar dat is op zich ook logisch. De mini-versie van het SS Rotterdam in Madurodam is de afgelopen maanden opgeknapt. Inmiddels ligt de minitiatuurversie weer te dobberen in het water. "Nou, eigenlijk ligt'ie in het ijs", volgens een woordvoerder van het schip.

Het SS Rotterdam is al lange tijd een gast in de miniwereld van Madurodam. Het schip ligt al sinds 1965 in Den Haag en was toe aan de derde onderhoudsbeurt. Een belangrijke reden dat het schip onder handen is genomen is dat het in september zestig jaar geleden is dat het échte SS Rotterdam te water is gelaten bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM).

Ondanks dat het model al 53 jaar oud is, was het eigenlijk nog in uitstekende conditie. Het schip kreeg een hele nieuwe laklaag. Vooral het schuren en plamuren was een tijdrovende klus. "Medewerkers moesten ín het schip kruipen", legt een woordvoerder uit.

De hele opknapbeurt heeft zo'n drie maanden geduurd.

Pronkstuk

Madurodam noemt de replica van het SS Rotterdam 'het varende pronkstuk' van het park. Het model is 1,15 meter breed, 2 meter hoog en 9,13 meter lang. Het weegt 725 kilogram. Het heeft een schaal van 1:25.

"Het SS Rotterdam is zo'n verhaal uit de geschiedenis van Nederland dat een plek verdient. Het is het grootste passagiersschip dat ooit in Nederland werd gebouwd", zegt een woordvoerder.

Madurodam wil dit jaar uitgebreid stilstaan bij het zestigjarig jubileum van het échte SS Rotterdam. Op welke manier het minipark dat wil gaan doen is nog niet duidelijk.