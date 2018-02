Geen groente op lege Rotterdamse Afrikaandermarkt door de kou

Veel marktkooplui van de Afrikaandermarkt houden vanwege de snijdende kou deze woensdagochtend voor gezien. Driekwart van de kramen staat daarom leeg. "Fruit gaat nog wel, groente is niet te doen, omdat dit heel snel bevriest", zegt een marktkoopman die de vrieskou wel heeft getrotseerd.

"Ik moet eerlijk zeggen", vervolgt hij, "dat het me nog reuze meevalt." Maar: "Dadelijk als er windkracht vijf is, dan is het wat anders. Er staat nu geen gure wind." Een straalkachel moet hem warmhouden.

Een marktverkoopster heeft er niet over getwijfeld of ze zou komen. Hoewel het nu rustig is, verwacht ze veel mensen om haar etenswaren, waaronder oude blikken met kersen, aan te verkopen. "Mensen hebben toch hun spulletjes nodig."

Wat haar warm houdt op een ijskoude marktdag? "Warme gedachten", antwoordt ze lachend.

