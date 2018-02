Herdenking op school: 'Als je Orlando niet kende, had je oogkleppen op'

Nabestaanden, vrienden en kennissen kunnen in een condoleanceregister een bericht schrijven

Het is woensdagochtend een komen en gaan bij het Wolfert van Borselen. Zo'n tweehonderd leerlingen zijn gekomen om hun schoolgenoot Orlando Boldewijn te herdenken. De 17-jarige jongen werd maandagavond dood gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was vorige week zondag niet thuisgekomen na een afspraak.

De school is in deze voorjaarsvakantie op woensdag- en vrijdagochtend open tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Er is onder meer een stilteruimte ingericht.

Woensdag is het al meteen druk; er zijn veel leerlingen van de bovenbouw, maar ook onderbouw-leerlingen kenden Orlando goed en zijn gekomen.

Geëmotioneerd

Er zijn docenten beschikbaar om mee te praten, als leerlingen daar behoefte aan hebben. Voor volgende week is ook nazorg geregeld.

Directeur Arnold Koot is geëmotioneerd.

"Ik zei in mijn toespraak: 'Als je Orlando niet kende dan had je oogkleppen op'. Hij was een hele markante persoonlijkheid. Hij was lang en iedereen mocht hem heel graag. Hij kon zich ook goed uitdrukken, zowel met woorden als met gebaren. Een hele aparte jongen."

Orlando deed fanatiek aan schooltoneel. In de stilteruimte is daarom ook het kostuum opgehangen dat hij droeg in zijn laatste voorstelling.

'Verschrikkelijk'

"Je maakt op school vaker mee dat er iets ernstigs gebeurt. Een kind dat ernstig ziek is en helaas soms ook overlijdt. Of een collega waarmee dat gebeurt. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt; dit is verschrikkelijk voor iedereen", zegt Koot.

Een groep van zo'n vijftig leerlingen uit de bovenbouw is momenteel op stage in het buitenland. Speciaal voor hen blijft de stilteruimte langer open, zodat ze na hun terugkeer ook afscheid kunnen nemen van Orlando.