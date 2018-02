'Migranten willen per se nog vóór de brexit in Engeland komen'

De politie heeft dinsdag twaalf migranten opgepakt die probeerden met de ferry van Rozenburg naar Engeland te komen. Ze zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. Volgens de reders is het op dit moment weer 'schering en inslag'.

Bij het Rotterdamse bedrijf Cobelfret probeerden vooral Albanezen aan boord van een van de schepen te komen. Nadat ze werden betrapt, probeerden ze te vluchten door over de hekken te klimmen.

Direct nadat de vluchtelingen werden opgemerkt, is de politie gealarmeerd. "Het stond vol met wagens en agenten. Twee wagens reden met hoge snelheid en zonder zwaailicht richting Rozenburg. Ik kon me net uit de voeten maken", meldt een ooggetuige, die anoniem wil blijven.

Een andere ooggetuige laat RTV Rijnmond weten dat het de aflopen tijd vaker raak is in dit gebied.

"Je merkt gewoon dat de Albanezen nu ook de kleine terminals proberen. Bij de grote jongens als Stena Line en P&O is veel meer bewaking. Kleinere zoals hier in Rozenburg hebben dat gewoon niet. De meeste vluchtelingen willen voor de brexit in Engeland hun geluk beproeven."

Groter probleem

Ook bij andere terminals is een enorme toename in het aantal opgepakte vluchtelingen te zien. Bij DFDS in Vlaardingen liepen in 2017 ruim tweehonderd illegalen tegen de lamp en in de eerste twee maanden van 2018 zijn er al ruim 75 opgepakt. "Het kost ons tonnen per jaar", zegt Ralph Bosveld, operationeel directeur van DFDS.

"We investeren in extra controles met honden en we meten de CO2-uitstoot in trailers om te zien of mensen zich daar ophouden. De laatste trend is dat veelal Afghanen zich onder aan de as van de wagen ophouden", vervolgt Bosveld. "Iedere illegaal die het lukt om naar Engeland te vluchten, loopt daar toch tegen de lamp."

Toch ziet Bosveld graag dat deze illegalen al vóór hun reis naar Engeland worden opgepakt, omdat je volgens hem als rederij verantwoordelijk bent voor de terugreis van de vluchtelingen als zij na de oversteek worden opgepakt.

"Dan komen ze wel met ons schip, in onze hut, met onze beveiliging terug. En die plekken kunnen wij dan niet aan onze klanten verkopen."

Video

Op social media circuleert sinds dinsdag een filmpje waarop te zien is hoe tientallen personen over de parkeerplaats van Cobelfret rennen en over de hekken proberen te klimmen. Op de achtergrond is de kenmerkende brug van Rozenburg te zien.

Het bedrijf Cobelfret wilde woensdag geen commentaar geven op de video.