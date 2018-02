PvdA en Stadsinitiatief Rotterdam willen af van 'deelfietsberg'

Het is veel Rotterdammers een doorn in het oog: de rondslingerende deelfietsen die sinds vorig jaar zomer in de stad te vinden zijn.

De vorige week opgestapte wethouder Pex Langenberg gaf de deelfietsaanbieders nog tot de zomer de tijd om hun waarde voor de stad te bewijzen, maar het geduld van de PvdA en de nieuwe partij Stadsinitiatief Rotterdam is op.

De twee willen per direct af van de verschillende deelfietsaanbieders en via een aanbesteding nog maar een aanbieder in de stad toelaten.

"We hebben lang genoeg gewacht. We zien een deelfietsberg in de stad en deze Aziatische aanbieders willen niet investeren in Rotterdam", zegt Barbara Kathmann van de PvdA.

Op de Noorderbrug in Rotterdam-Noord lanceert Kathmann samen met Robin van Holst van Stadsinitiatief Rotterdam een site waar Rotterdammers hun mening kunnen geven over de deelfietsen.

"We zijn benieuwd naar de ideeën van Rotterdammers. Wij kunnen het wel bepalen, maar Rotterdammers weten zelf heel goed wat goed voor ze is", zegt Van Holst.

De partijen willen -als ze in de nieuwe coalitie komen- zo snel mogelijk na de verkiezingen een aanbesteding uitschrijven en daarbij de wensen van Rotterdammers meenemen.

Als er voor een aanbieder van deelfietsen is gekozen, zullen de andere aanbieders de stad dienen te verlaten, zeggen PvdA en Stadsinitiatief Rotterdam.