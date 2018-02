Nieuw album Jules Deelder: zwart, rond en mono

Deel dit artikel:











Jules is jazz, Jules is onvoorspelbaar, Jules is rauw, Jules is Rotterdam, Jules is 73 en Jules is in vorm. Rotterdams eigen 'Man in Black' komt met een nieuw album. De opnames zijn in kantine Walhalla op Katendrecht. De dichter en muzikant is terug van nooit weggeweest.

De opnames in Walhalla zijn nagenoeg klaar. In alle rust hebben Deelder en zijn band het meeste al vastgelegd, in mono. Op dinsdag- en woensdagavond is er publiek bij. "Het moet in essentie een liveplaat worden", zegt gitarist Cok van Vuuren uit Schiedam. "Heel direct en recht uit het hart." Eigen songs

De band van Deelder is een bonte verzameling muzikanten die allemaal hun sporen in de jazz hebben verdiend. Boris van der Lek speelt tenorsax, Peter Wassenaar op bas, Arend Niks op drums en dus Cok van Vuuren op gitaar. Er is een contract voor twee albums met deze muzikanten. Later dit jaar doen ze sowieso festival De Parade aan. Jules Deelder zingt, vertelt en laat zijn kwasten ritmisch op de vellen draaien en slaan. Op het album komen louter eigen songs te staan. Gratis jazz

"Het wordt ook een Rijnmond-vriendelijke plaat", zegt Van Vuuren. Dat haalt bij Deelder de stoom uit zijn oren. "Ja Rijnmond ja, nou daar draaien ze helemaal geen jazz meer", zegt hij fel. "Ik heb daar jaren gratis jazz gedraaid, uit mijn eigen platencollectie, maar betalen, ho maar!" Volgens vrienden en bekenden is Deelder door de opnames helemaal opgebloeid. "Hij heeft weer zin in het leven", zegt zijn manager Eric van 't Groenewoud. "Of er een tour komt? Dat mot je aan de tourmanager vragen, maar met deze gasten in een bussie rondrijden, da's best een aangenaam leven", bromt de bejaarde dichter en muzikant tussen de opnames door. Pleur nou maar op!

Wanneer het nieuwe album uitkomt, is nog niet bekend. Het wordt uiteraard vinyl. Deelder: "Ja, een ronde plaat, zwart of paars, maak me geen reet uit, maar zeker vinyl". Welke naam er op de hoes komt te staan, is ook nog niet duidelijk. "En pleur nou maar op met je tering microfoon", lacht Deelder tot slot. De kenners weten dan dat het wel snor zit. Niet lullen maar spelen!



Als je hierboven op de foto veegt zie je meer foto's, een video en het ongekuiste complete gesprek in geluid.