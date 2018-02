Medewerkster zorgcentrum vrijgesproken van ontucht

De rechter heeft een oud-medewerkster van zorgcentra in Ridderkerk en Meerkerk vrijgesproken van ontucht. Tegen haar was een half jaar cel geëist.

De verdachte Marjos H.(62) had meermalen seks gehad met een patiënte in zorgboerderij de Neshoeve in Ridderkerk, tussen 2008 en 2012. De rechter wijst erop dat beide vrouwen hartsvriendinnen waren en dat de seks daarom mogelijk vrijwillig was.

Verder gaat de rechtbank er vanuit dat Marjos H. niet het initiatief had genomen. Het idee voor de trio-seks kwam van directeur Aaldert van E. Hij beweerde dat seks een genezende werking had voor het slachtoffer.

Aaldert

De rechter: "Het heeft er alle schijn van dat de verdachte de seksuele handelingen heeft verricht onder invloed van Aaldert van E., die het in de Neshoeve voor het zeggen had."

Het slachtoffer had een schadevergoeding van 20.000 euro geëist, maar die wordt dus ook niet uitgekeerd. Aaldert van E. is eerder wel veroordeeld in dezelfde ontuchtzaak.

Jedidja

Op dinsdag 6 maart doet de Rotterdamse rechtbank uitspraak in een andere ontuchtzaak tegen Aaldert van E. De 77-jarige verdachte zou seks hebben gehad met een patiënte van Hoeve Jedidja in Meerkerk.

Aaldert van E. richtte Jedidja op, nadat hij in de Neshoeve was ontslagen.

De volledige uitspraak is hier te lezen.