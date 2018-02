Boswachter zakt door het ijs: 'Dit is waarom je niet het ijs op moet gaan'

Op Radio Rijnmond zijn en tegelijk door het ijs zakken. Zo'n gouden moment hebben we niet vaak op onze zender. Maar woensdagmiddag dan toch: boswachter Gerard Katoen van het Rotterdamse Kralingse Bos brak door het ijs terwijl hij aan verslaggever Ronald van Oudheusden uitlegde dat het ijs nog veel te dun is om op te schaatsen.

Katoen wilde demonstreren dat het ijs kraakt wanneer er gewicht opkomt. "Ik kan het even laten horen", zei Katoen. "Ik zet m'n voet er even op".

"Wacht even", zei verslaggever Van Oudheusden, "dan houd ik m'n microfoon bij je voeten."

Luid gekraak

Wat volgde op Radio Rijnmond was achtereenvolgens een luid gekraak , een plons, gelach en beschaafd gevloek. De luisteraars maakten het allemaal mee.

"Dit is waarom je niet het ijs op moet gaan", aldus een beteuterde en kletsnatte boswachter. Gelukkig was zjjn broek waterafstotend, en met droge schoenen in de buurt, was het al met al voor hem geen ramp.

Katoen was voor de microfoon gehaald omdat er deze woensdag drie borden bij de bruggetjes rondom de Kralingse Plas zijn geplaatst met de tekst: 'Levensgevaarlijk. IJs niet betreden'.